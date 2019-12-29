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كلوب يحسم موقف نجمه من المشاركة أمام ولفرهامبتون

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حسم المدير الفني الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب، موقف نجم وسط الريدز وقائد الفريق جوردان هيندرسون، من مواحهة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي غداً الأحد، أمام وولفرهامبتون واندررز، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


واعترف كلوب بصعوبة لحاق جوردان بمواجهة ولفرهامبتون، في ظل الإصابة القوية التي لحقت به في مباراة ليستر سيتي الماضية في البوكسينج داي، والتي حسمها ليفربول برباعية دون رد.


وتحدث كلوب قبل المباراة قائلاً: " للأسف، لن يتواجد جويل ماتيب وفاينيو وتشامبرلين وديان لوفرين في مواجهة الولفز".


وأضاف: " أعتقد أنهم سيعودون في منتصف يناير، لست متأكداً، سيغيبون عن أربعة أو خمسة مباريات قادمة".


وتابع: " سيتحدد كل شئ غداً في المران، بإمكاننا إجراء تغييرات طفيفة في تشكيلة الفريق".


وواصل: " كان الإيقاع كبيراً في مباراة ليستر سيتي، لا أعتقد أنه بإمكاننا البدء بنفس التشكيل غداً".


وسيستضيف ليفربول غداً الأحد 29 ديسمبر، فريق وولفرهامبتون بملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي سيرتدي خلالها الفريق شعار بطل كأس العالم للأندية.


ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع وجود مباراة مؤجلة للريدز أمام وست هام يونايتد.
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