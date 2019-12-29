Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد.. بارد يصل لحد الصقيع والأمطار

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:21 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 2019/12/29، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

وقالت الهيئة في بيانها: "كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على أغلب الأنحاء".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 11 19.

شبين الكوم 11 18.

طنطا 11 18.

دمنهور 12 18.

الإسكندرية 12 19.

بلطيم 12 17.

مطروح 12 18.

السلوم 10 17.

سيوة 09 18.

بورسعيد 12 21.

دمياط 12 21.

الزقازيق 13 19.

الاسماعيلية 09 20.

السويس 10 20.

العريش 09 19.

رفح 09 17.

رأس سدر 10 20.

نخل 03 17.

نويبع 13 21.

طابا 12 18.

كاترين 02 11.

الطور 11 20.

شرم الشيخ 14 23.

الغردقة 12 23.

مرسى علم 14 21.

الفيوم 10 20.

بني سويف 10 20.

المنيا 07 19.

أسيوط 07 20.

سوهاج 08 21.

قنا 07 20.

الأقصر 07 21.

أسوان 08 21.

أبوسمبل 08 21.

الوادى الجديد 05 20.

شلاتين 14 23.

أبو رماد 13 23.

حلايب 16 21.

رأس حدربة 15 21.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجات الحرارة الطقس أخبار

أخبار تهمك

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر al ahly vs fc platinum live stream

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot رابط ماتش في دوري أمم إفريقيا.. يلا شوت مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

تغطية حية يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جودة عالية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد: هذه المنطقة ستشهد طقسا باردا يصل لحد الصقيع

الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار.. وتعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم

بعد السقيع والبرودة.. أخبار الطقس والأرصاد تتصدر "ترند" جوجل

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:50 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

03:20 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status