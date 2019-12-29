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شاهد.. جوهرة ترتدي بدلة رقص مثيرة بعد تأييد حبسها بتهمة التحريض على الفجور (صورة)

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
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نشرت الراقصة جوهرة، صورتها وهي ترتدي بدلة رقص مثيرة عبر حسابها بموقع الاصور الشهير إنستجرام، وذلك بعد تأييد حبسها سنة بتهمة التحريض على الفجور والفسق. 

وطالبت من الجمهور مراسلتها لحجز حفلات رأس السنة الجديدة التي من المنتظر أن تحييها.

يذكر أن محكمة مستأنف 6 أكتوبر، أودعت حيثيات حكمها بتأييد حبس المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها "الراقصة جوهرة" سنة مع الشغل والنفاذ.

وقالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار أسامة جاد، وعضوية القاضيين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقينها بدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة في 6 فبراير 2018 من قيام المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها "جوهرة" بأداء فقرات فنيه رقص شرقي داخل العائمة نايل دراجون دون ترخيص، وبشكل به تحريض للزبائن على الفسق ومرتكبة فعلا فاضحا بعدم إرتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها.


شاهد.. جوهرة ترتدي بدلة رقص مثيرة بعد تأييد حبسها بتهمة التحريض على الفجور (صورة)
شاهد.. جوهرة ترتدي بدلة رقص مثيرة بعد تأييد حبسها بتهمة التحريض على الفجور (صورة)
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