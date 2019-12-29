ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل ديربي لندن ومباراة ليفربول وولفرهامبتون

يشهد اليوم الأحد العديد من المواجهات النارية ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يستضيف نادي آرسنال نظيره نادي تشيلسي علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.



ويواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق والفرهامبتون علي ملعب انفيلد الدولي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بينما يلتقي نادي مانسشتر سيتي نظيره نادي شيفيلد يونايتد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب الدوري الانجليزي الذي جاء كالتالي: ليفربول 52 نقطة ليستر سيتي 42 نقطة مانشستر سيتي 38 نقطة تشيلسي 32 نقطة مانشستر يونايتد 31 نقطة وولفرهامبتون 30 نقطة توتنهام هوتسيبير 30 نقطة شيفيليد يونايتد 29 نقطة كريستال بالاس 27 نقطة نيوكاسل يونايتد 25 نقطة أيفرتون 25 نقطة أرسنال 24 نقطة بيرنلي 24 نقطة برايتون 23 نقطة ساوثهامبتون 22 نقطة بورنموث 20 نقطة وست هام 19 نقطة أستون فيلا 18 نقطة واتفورد 16 نقطة نورويتش سيتى 13 نقطة