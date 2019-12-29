"لوعة الحب حولتها لوحش".. فتاة تقتل أمها بالسم في المنيا



نعود بعقارب الساعة إلى عام 2017 لتحملنا الأيام إلى تفاصيل القصة عندما وقعت "ف-خ-م" البالغة 21 عاما ربة منزل من إحدى قرى مركز سمالوط بالمنيا، فى علاقة عاطفية مع أحد شباب قريتها ليكتوي قلبها بلوعة الحب، ثم تطورت العلاقة ويطلب الشاب منها الزواج، ليداعب قلبها ومشاعرها بآحلام الفستان الأبيض و"الطرحة".





قلب ينبض

عادت الفتاة مسرعة، وقلبها كان ينبض من الفرحة، لتخبر والديها بأن أحد الشباب تقدم من أجل الزواج بها، ولكن الأسرة اكتشفت الشاب غير جدير بالزواج من نجلتهم، ولكن الآوان كان قد فات، وعشقت الفتاة الشاب بجنون لتبتكر حيلة للتخلص من والديها.



السم فى الطعام

تجردت الفتاة من صلة الرحمة لوالديها، وأقدمت على التخلص منهم بطريقة تشبه الأفلام البوليسية من أجل الزواج من عشيقها، وجاء الموعد المنتظر في 16 من شهر نوفمبر لعام 2017 ووضعت السم فى الطعام لوالديها بعد أن أعدت لهما الطعام، وكانا والديها يتناولان الطعام بينما كانت تنظر الفتاة إليهم بكل قسوة، متخيلة أن نهاية حياتهما هي بداية لحياتها وزواجها من عشيقها، لتفارق والدتها "عائشة-ح-ي" 55 عاما الحياة بعد تناول الطعام المميت بينما تم إنقاذ والدها في اللحظات الأخيرة بشق الأنفس داخل مستشفى سمالوط العام.



الوقوع فى قبضة الشرطة

وقعت الفتاة في قبضة الشرطة واعترفت بتفاصيل الواقعة لتفقد الفتاه كل شئ دفعة واحدة، الحبيب والوالدين، وتصبح في رحمة قاضي محكمة جنايات المنيا.



تأجيل القضية

وأصدرت محكمة جنايات المنيا أمس السبت، برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت والدتها "بالسم"،إلى جلسة الأول من يناير المقبل، لسماع باقي أقوال الشهود.

مابين لوعة الحب، والسقوط في فخاخ الجريمة، لطخت "ف-خ-م" ربة منزل، يديها بدماء والدتها، لتجسد أبشع جريمة على وجهة الأرض، وتسقط اوراقها على طاولة قاضى محكمة جنايات المنيا، وتقف الفتاة داخل أروقة المحكمة حاملة على جبينها مشاهد القسوة، منتظرة رحمة القاضى التي تجردت منها أثناء التخلص من والديها، الأقرب إليها من حبل الوريد.