الشباب ضد الأهلي.. الولاية الثالثة تفك شفرة جروس لحل عقدتين لليوث



استطاع فريق الشباب، أن يحقق فوزاً أمام أهلي جدة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.





كسر عقدة الشباب أمام جروس



فريق الشباب نجح في كسر عقدته أمام السويسري كريستيان جروس، مدرب أهلي جدة السعودي.





إذ أن الليوث لم يستطيعوا أن يحققوا الفوز في أي مباراة أثناء تولي جروس قيادة الفريق الأهلاوي، سواء في ولايته الأولى أو الثانية.





جروس مدرب الأهلي، جمعه بالفريق الشبابي 5 لقاءات سابقة، انتهى لقاء بتعادل سلبي وآخر إيجابي، وثلاث مباريات حسمت لصالح أهلي جدة.





الشباب يجد ضالته أمام أهلي جروس



وبهذا الفوز استعاد فريق الشباب، نغمة الانتصارات مرة أخرى، بعد الخسارة في الأربع جولات السابقة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.





حيث أن الشباب حقق آخر فوز له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، عندما واجه الوحدة، بالجولة الثامنة.





الشباب ارتفع رصيده إلى 18 نقطة محتلاً المركز التاسع، بعد أن لعب 13 لقاء، فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر في5، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة ليقبع في المركز الثالث، بعد أن خاض12 مباراة، وحقق الفوز في 7 وتعادل في2، وخسر في 3.





ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء، يوم الثاني من شهر يناير القادم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.