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الأهلي يحسم مصير صالح جمعة من الرحيل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يواجه صالح جمعة نجم الأهلي مصيرًا غامضًا في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، حيث لم تحسم إدارة النادي حتي الآن موقف اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من عدمه.


ويعاني صالح جمعة من قلة المشاركة مع الأهلي في الموسم الحالي، ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة للعودة للمشاركة في المباريات بشكل أساسي، وطلب "صالح" الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي، ولكن لم يحسم مصير اللاعب في القلعة الحمراء حتي الآن بشأن رحيله، وهل سيكون رحيله بيع نهائي أم على سبيل الإعارة.


إدارة الأهلي تصدم صالح جمعة:

وطلب صالح جمعة من إدارة الأهلي الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الفريق، وخوض تحدي جديد بعيدًا عن الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، ولكن مسئولى القلعة الحمراء رفضوا رحيل اللاعب "مجانًا".


وترغب إدارة النادي الأهلي في إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لأحد الأندية المحلية، ولكن اللاعب يرفض اللعب في مصر، ويرغب في خوض تجربة خارجية خلال الفترة القادمة، ولكن لم تتلقي مسئولي القلعة الحمراء أي عروض خارجية للاعب حاليًا.


صالح جمعة يغيب عن تدريبات الأهلي:

وشهدت الأيام الماضية غياب صالح جمعة عن تدريبات الأهلي، والذي يستعد لمواجهة قوية ضد فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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