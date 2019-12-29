الأهلي يحسم مصير صالح جمعة من الرحيل





ويعاني صالح جمعة من قلة المشاركة مع الأهلي في الموسم الحالي، ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة للعودة للمشاركة في المباريات بشكل أساسي، وطلب "صالح" الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي، ولكن لم يحسم مصير اللاعب في القلعة الحمراء حتي الآن بشأن رحيله، وهل سيكون رحيله بيع نهائي أم على سبيل الإعارة.





إدارة الأهلي تصدم صالح جمعة:



وطلب صالح جمعة من إدارة الأهلي الرحيل بشكل نهائي عن صفوف الفريق، وخوض تحدي جديد بعيدًا عن الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، ولكن مسئولى القلعة الحمراء رفضوا رحيل اللاعب "مجانًا".