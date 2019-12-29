قبل أيام من عرضه.. روائية تتهم مخرج "بنات ثانوي" بسرقة فكرة الفيلم





تقدمت الروائية والكاتبة الصحفية رشا سمير بشكوى لنقابة المهن السينمائية تحمل رقم ١٢٥١ بتاريخ ٢٣-١٢-٢٠١٩، أشارت خلالها إلى أن فيلم "بنات ثانوي" المقرر طرحه يوم ٧ يناير القادم بدور العرض مأخوذ عن روايتها "بنات في حكايات" التي صدرت عام ٢٠١٢ والتي وصلت للطبعة العاشرة وتربعت على قوائم الأكثر مبيعات.وأوضحت الروائية في شكواها أن مخرج الفيلم محمود كامل تواصل معها أكثر من مرة لافتة إلى أنه سمع عن نجاح رواياتها وطلب منها أن تتعاون معه في تحويل تلك الروايات لعمل درامي.وأشارت إلى أنه طلب منها معالجة درامية لبعض الروايات ومن بينها رواية (بنات في حكايات) فافترضت الروائية حسن النوايا وأرسلت له معالجة درامية عن طريق البريد الإلكتروني.ولفتت إلى أن المخرج أبدى إعجابه الشديد بالرواية لكونها تصلح لعمل سينمائي ناجح، لأنها تحمل في مضمونها رسالة هامة للأسر المصرية حيث تدور أحداثها داخل أسوار مدرسة بنات في المرحلة الثانوية وما يتعرض له خمس فتيات من مشاكل داخل أسوار المدرسة.وحين سألها المخرج عن حقوق ملكية الرواية، أقرت الروائية بأنها ملك للدار المصرية اللبنانية التي تنشر الروائية أعمالها من خلالها.وأشارت إلى أن المخرج وعدها بأنه سيتواصل معهم لشراء الحقوق، ثم اختفى، ومنذ أيام فوجئت بإعلان الفيلم على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى صفحته، فتأكد لها بناء على خلفية المحادثات بينهما أن الفيلم يحمل نفس الخط الدرامي للرواية، فحاولت التواصل معه لكنها لم تنجح، ومن ثم توجهت إلى نقابة المهن السينمائية وقدمت شكوى لحفظ حقها الأدبي والمادي في الرواية.يذكر أن فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، بطولة ميدو عادل،جميلة عوض، محمد الشرنوبي،مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنى، مايان السيد، كريم قاسم، محمد مهران، محمد جمعة.