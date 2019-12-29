هدافو البريميرليج .. فاردي يواصل صراعه على الحذاء الذهبي

انتهى اليوم الأول من الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم وواصل ليفربول حفاظه على صدارته لجدول البريميرليج حتى الآن برصيد 52 نقطة من 18 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل في مباراة واحدة ول

م يخسر أي مباراة حتى الآن.

جاء ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 42 نقاط، حيث خاض 20 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات.









بينما جاء مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية في المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 12 مباراة وتعادل في مبارتين وخسر 5 مباريات.





تمكن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 أهداف.





ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإنجليزي حتى تلك اللحظة .