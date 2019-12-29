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هدافو البريميرليج .. فاردي يواصل صراعه على الحذاء الذهبي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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انتهى اليوم الأول من الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم وواصل ليفربول حفاظه على صدارته لجدول البريميرليج حتى الآن برصيد 52 نقطة من 18 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أي مباراة حتى الآن. 

جاء ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 42 نقاط، حيث خاض 20 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات. 


بينما جاء مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية في المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 12 مباراة وتعادل في مبارتين وخسر 5 مباريات. 

تمكن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 أهداف.

 ويستعرض الفجر الرياضي هدافو الدوري الإنجليزي حتى تلك اللحظة .

1 - جيمي فاردي (ليستر سيتي - 17 هدف)
2 - بيير إميريك أوباميانج ( آرسنال - 12 هدف)
3 - ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد - 12 هدف)
4 - داني انجز ( ساوثهامبتون - 12 هدف)
5 - رحيم ستيرلينج ( مانشستر سيتي - 11 هدف)
6 - هاري كين ( توتنهام - 11 أهداف)
7 - تامي أبراهام ( تشيلسي - 11 هدف)
8 - تيمو بوكي ( نوريتش سيتي - 9 أهداف)
9 - ساديو ماني ( ليفربول - 9 أهداف)
10 - سيرجيو أجويرو ( مانشستر سيتي - 9 أهداف)
11 - محمد صلاح ( ليفربول - 9 أهداف)
12 - دومينيك ليوين (إيفرتون - 8 أهداف )
13 - راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون - 8 أهداف)
14 - نيال موباي ( برايتون - 7 أهداف)
15 - كريس وود ( بيرنلي - 7 أهداف)
16 - انطوني مارسيال ( مانشستر يونايتد - 8 أهداف)
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