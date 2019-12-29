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محمد صبحي: مشكلة الزيادة السكانية ليس في دعم التموين
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:28 ص
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هدى عبدالرازق
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أيد الفنان محمد صبحي، التجربة التونسية في مواجهة الزيادة السكانية، موضحا أنهم اتبعوا سياسة الترغيب وليس الترهيب، حيث تكافئ تونس على انجاب أول طفلين، ولكن حال إنجاب الطفل الثالث يتم سحب ما أعطته الدولة للمواطن على أول طفلين.
وأشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة المصرية تتحمل نفقات كثيرة بسبب الزيادة السكانية، وليست المشكلة في دعم التموين فقط، معقبا: "التموين ده كلام فارغ".
وأضاف أن الزيادة السكانية تكون نعمة لو زاد معها الإنتاج، ولكن كلما زاد السكان وقل الإنتاج تصبح نقمة، منوها بأن قاطني المناطق العشوائية ينجبون من 6 إلى 13 طفل، معتبرا أن من يتحمل أعباء كثرة الإنجاب هم من يمثلون قيمة مضافة للمجتمع، معقبا: "إحنا بندفع الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس الظلم الاجتماعي".
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