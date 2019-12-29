محمد صبحي: مشكلة الزيادة السكانية ليس في دعم التموين

أيد الفنان محمد صبحي، التجربة التونسية في مواجهة الزيادة السكانية، موضحا أنهم اتبعوا سياسة الترغيب وليس الترهيب، حيث تكافئ تونس على انجاب أول طفلين، ولكن حال إنجاب الطفل الثالث يتم سحب ما أعطته الدولة للمواطن على أول طفلين.





وأشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة المصرية تتحمل نفقات كثيرة بسبب الزيادة السكانية، وليست المشكلة في دعم التموين فقط، معقبا: "التموين ده كلام فارغ".



