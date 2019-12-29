أديب: آخر 10 سنوات هي الأصعب على مدار الـ 100 سنة الأخيرة



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن ما حدث على العشر سنوات كان هو الأصعب على مدار الـ 100 عام الأخيرة، فقد شهد أحداث مختلفة وعلى مستوى كل دول العالم.



أضاف الإعلامي عمرو أديب، أن النجاح ليس صدفة، أو واسطة، ومن استطاع تحقيق النجاح، فهو حققه بمجهوده وتعبه، فالاستمرار في النجاح لا يمكن أن يكون صدفة.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن عند انتهاء كل عام يشعر الشخص أنه كان الأسوء، موضحا أنه يجب أن نقيم بالعشرية أي كل 10 سنوات، بحيث يفكر الإنسان فيما حققه على مدار تلك الفترة، هل تحسن وضعه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.