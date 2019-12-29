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تعليق ناري من علي جمعة على جروب "محدش شاف زوجي"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:47 ص
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علي جمعة
علي جمعة
داليا الحسين
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علق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، على "الجروبات" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن خيانة الزوج أو المتزوج من أخرى مثل جروب "محدش شاف زوجي" قائلًا: "هذا تفكير رجعي وليس سلفي لأن كلمة سلف لها قيمة كبيرة ومردود حسن".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت أن التفكير الرجعي أساسه الشك، والعلاقات الاجتماعية لابد أن تبنى على الثقة، مثل الثقة في البنوك.

وتابع: "العلاقة بين الرجل والمرأة لابد أن تبنى على الثقة وإذا حدث شرخ فيها لابد مراجعة الزوجة نفسها، كما لا يجب على الزوج الشك في زوجته لأن الله نهى عنها، مستدلا بقول الله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ ".

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص من هذه الجروبات يقول معلومات خاطئة للزوجة من أجل خراب البيوت؛ متابعا: "الست قبل ما تنكد على جوزها بتنكد على نفسها".
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