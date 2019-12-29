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الكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقت جماهير الأهلي صدمة جديدة، عقب فوز فريقها على نظيره بلاتينيوم بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الأبطال.

 

وقام مصدر بالجهاز الفني للأهلي، بالكشف عن إصابة سعد سمير مدافع الفريق الأحمر في وتر أكيليس، ما أدى لمغادرته مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بعد مرور أقل من 10 دقائق.

 

وخضع سعد سمير لجلسات علاج بالثلج لحين الخضوع لفحوصات طبية إضافية وأشعة إذا استلزم الأمر، لتحديد مدى قوة الإصابة وفترة غيابه عن المستطيل الأخضر.

 

وعاد سعد سمير للمستطيل الأخضر بعد غياب طويل دام 8 شهور كاملة، في مباراة الإسماعيلي قبل الماضية بالدوري المصري.

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