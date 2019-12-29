الافتاء": من بين 4 آلاف سؤال عن الطلاق تقع حالة واحدة"

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الافتاء، إن دار الإفتاء قبل أن تحكم بوقوع الطلاق من عدمه، تقوم بالتحقيق في الوقائع، معقبًا: "من بين 4 آلاف سؤال شهريًا عن الطلاق تقع حالة واحدة".



وتابع "عمران"، خلال حواره مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن أكثر أسئلة المصرين لدار الافتاء، تتمحور حول طبيعة علاقة الخطيب مخطوباته، وحول حدود انفاق المرأة في بيت الزوجية.



وأشار إلى أن المرأة هي الاكثر سؤالًا لدار الافتاء المصرية عن الكثير من الأشياء، معقبً:" فضول المرأة يدفعها لسؤال دار الافتاء عن الرجل".

