طلب عاجل من عمرو أديب بشأن موظفي المتحف المصري الكبير



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك هوس بتوت عنخ آمون في الخارج، واصفا إياه بـ"نجم النجوم في العالم كله"، لافتا إلى أننا في العد التنازلي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والعالم ينتظر افتتاحه.



وطالب أن يتقاضى العاملين في المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه أعلى الأجور، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، مضيفا: "عايزهم ياخدوا أعلى مرتبات في الشرق الأوسط، مش عايز موظفين في المتحف الكبير، عايز نجوم، يجيدوا التحدث بأكثر من لغة، حتى يقدروا المليارات التي يتعاملون معها".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على دخول مصر موسوعة جينيس برسم صورة قناع توت عنخ آمون في المتحف الكبير بـ 7260 كوب قهوة، مشيرا إلى أنها فكرة جيدة، أحدثت حالة من "الدوشة" عن مصر في الخارج.