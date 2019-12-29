خالد عمران: 1.1 مليون فتوى صدرت من دار الإفتاء هذا العام

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الإفتاء، إن الدار أطلقت هذا العام 1.1 مليون فتوى سواء من خلال الانترنت أو بالمهاتفة أو من خلال الذهاب إلى دار الإفتاء، وهذا الرقم بصرف النظر عن كونه كبير أو صغير، فهو في حاجة لدراسة.



وتابع "عمران"، خلال حواره مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن ثلثين الدين أخلاق وقيم، والثلث الآخر هو عبارة عن أحكام، ولذلك هناك ضرورة لدراسة ما إذا كان اقبال الناس على الفتوى يعكس اهتمامهم بالدين أم لا.



ولفت إلى أن أعلى نسبة في الفتاوي التي صدرت من دار الإفتاء، تتمحور حول الأحوال الشخصية، خاصة الطلاق، والزواج، وخلافه من هذه الأمور.

