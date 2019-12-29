عمرو أديب: "مصر كسرت شوكة الإخوان.. وضربتهم على قفاهم"



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "الإخوان محروقين من مصر، مشيرا إلى أن الإخوان لا يفكرون في دولة، وإنما ما يشغلهم هو السيطرة، كاشفا أن خيرت الشاطر حاول السيطرة على مفاصل الدولة في مصر، ولكن لم يلحق.



وأضاف أنه لم يكن هناك نظام أكثر فسادا من الإخوان، متابعا: "أنا بهدي تلك الفيديوهات لأي واحد متعاطف مع الإخوان"، مؤكدا أن مصر هى من كسرت شوكة الحلم الإخوان في المنطقة، وضربتهم "على قفاه".



عرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيل مسرب من اجتماع سري لقيادات االتنظيم العالمي للإخوان في الخرطوم، يكشف كيف سيطر الإخوان والبشير على السودان، وكيف يقدمون الجماعة على الدولة.