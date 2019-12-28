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مانشستر يونايتد يواصل انتفاضته ويتخطي بيرنلي في الدوري الإنجليزي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:48 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
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نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي :-
وسجل اللاعب الفرنسي انطوني مارسيال هدف فريق مانشستر يونايتد الاول في المباراة، وعزز المهاجم الانجليزي الشاب ماركوس راشفورد النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع قبل نهاية اللقاء.

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك بعد سلسلة انتصاراته في اخر مواجهتين، حيث حقق فوزا كبيرا على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد.

وكان قد تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكناري، حيث تقدم أصحاب الأرض مرتين في اللقاء، بينما تعادل السبيرز عن طريق هاري كين وكريستيان ايريكسن.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد بيرنلي الدوري الإنجليزي

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