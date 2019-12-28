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نتائج مباريات اليوم السبت 28 / 12 / 2019 |انتصار الأهلي.. وتعثر الزمالك.. وانتفاضة مانشستر يونايتد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:42 م
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نتائج مباريات اليوم السبت
نتائج مباريات اليوم السبت
حسن شحاتة
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نتائج مباريات اليوم، حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 28 / 12 / 2019، أبرزها مباراتي زيسكو ضد الزمالك، والأهلي ضد بلاتينوم في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم نتائج مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الثالثة"
- زيسكو ضد الزمالك، أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
- النجم الساحلي ضد الهلال، أنتهت بهدف نظيف لصالح الهلال السوداني.
- اتحاد العاصمة ضد صنداونز، تفوق صن داونز على نظيره الجزائري بهدف نظيف.
- الأهلي ضد بلاتينوم، حقق الأهلي فوزا ساحقا بنتيجة 2-0.
- الوداد البيضاوي ضد بترو أتليتكو، سحق الوداد ضيفه برباعية مقابل هدف.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ20"
- واتفورد ضد أستون فيلا،سحق واتفورد نظيره أستون فيلا بنتيجة 3-0.
- نوريتش سيتي ضد توتنهام، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على المباراة.
- وست هام يونايتد ضد ليستر سيتي، خطف ليستر فوزا صعبا بنتيجة 2-1.
- بيرنلي ضد مانشستر يونايتد، خطف اليونايتد فوزا صعبا من مضيفه بيرنلي بنتيجة 2-0.

نتائج مباريات اليوم في البطولة العربية "دور الـ8"
الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، وضع الدراويش قدما في الدور المقبل بالفوز على زعيم الثغر بنتيجة 1-0.

نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ13"
- الفيحاء ضد النصر،سحق النصر نظيره الفيحاء بنتيجة 4-1.
- الشباب ضد أهلي جدة، حسم الشباب قمة مباريات الجولة بهدف نظيف أمام الأهلي.
- الاتحاد ضد الفتح، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة.
 

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