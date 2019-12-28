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رانيا يوسف تغازل جمهورها من داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:39 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
الفجر الفني
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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صور لهها من داخل صالة الألعاب الرياضية وممارستها لبعض التمرينات الشاقة.

وظهرت رانيا يوسف من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" ترتدي بنطالا باللون الرمادى، الذي يبرز جمالها ورشاقتها، وارتدت تي شيرت نصف كُم باللون الابيض، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة ناعمة.

يذكر أن النجمة رانيا يوسف بدأت منذ أيام تصوير الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح"، فى استوديو المسلمى، حيث جمعت المشاهد التي جرى تصويرها مع الفنانة هبة عبد العزيز.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

رانيا يوسف تغازل جمهورها من داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)
رانيا يوسف تغازل جمهورها من داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)
رانيا يوسف تغازل جمهورها من داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)
رانيا يوسف تغازل جمهورها من داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)
رانيا يوسف تغازل جمهورها من داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)
رانيا يوسف تغازل جمهورها من داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)
رانيا يوسف تغازل جمهورها من داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)
رانيا يوسف تغازل جمهورها من داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)
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