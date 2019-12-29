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عمرو أديب يغني على الهواء: "الدولة لو طنشت بتبقا عجوة"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:16 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، تقرير مصور عن معاناة أهل فيصل، من قيام شخص بغلق شارع على أرض ملكه بـ "لودر"، دون تحرك من الأجهزة المعنية.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، مغنيا على الهواء: "والبيضة عند الفلاح"، مضيفا: "هنعمل إيه في المحليات، بيحصل فين في العالم واحد يقفل شارع، الشوارع المقفولة، والعربيات الراكنة كل ده مسئولية المحليات".

وأضاف، "إحنا مش ناقصين هم، نلاقي واحد قافل شارع، ويقولك من 5 سنين اتفتح ساعتين.. ليه هو قناة السويس"، متابعا: "البلد دي لما تقرر تعمل حاجة تخليها حلااوة سمسمية، ولما تطنش بتبقا عجوة".
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب خبار توك شو الأجهزة المعنية

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