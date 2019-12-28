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الإفتاء: القيم والأخلاق تقتضي تهنئة المسيحيين بأعيادهم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:46 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الافتاء، إن القيم والأخلاق وطبيعة الإنسان تقتضي تهنئة المسيحيين بأعيادهم من منطلق أننا جميعًا من بني آدم، وجزء من قيمنا أن نسعد ونُسعد، وندخل البهجة والسرور على أنفسنا وخلق الله عز وجل.

وتابع "عمران"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت أن من يُحرم تهنئة الأقباط يتوهم بأنه يدافع عن الدين، لافتَا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عبارة عن قرآنًا يسير على الأرض كان يحث على زيارة أهل الكتاب، معقبًا: "الاختلاف سنة الله في الأرض، وعلى خلق الله أن يتوصلوا". 

وأشار إلى أن الأخوة الإنسانية تعني وجود رحم وتواصل بين جميع البشر، ولكن بعض الناس لا تهتم بهذا الأمر، متابعًأ:" على المسلم أن يكون بينه وبين جميع بني آدم صلة ورحم".
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الكلمات المفتاحية

تهنئة الأقباط الإفتاء

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