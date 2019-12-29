أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 29-12-2019





أسعار العملات اليوم





استهلت أسعار العملات الأجنبية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، على استقرار بعد أن تراجعت أسعار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9812 جنيهًا للشراء 16.1118 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7151 جنيهًا للشراء 17.8632 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.7164 جنيهًا للشراء 20.8890 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.2857 جنيهًا للشراء 16.4205 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.5827 جنيهًا للشراء 14.7046 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2591 جنيهًا للشراء 4.2944 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.6424 جنيهًا للشراء 53.0902 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3504 جنيهًا للشراء 4.3868 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2828 جنيهًا للشراء 2.3020 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر