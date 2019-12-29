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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 29-12-2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
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أسعار العملات
أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

استهلت أسعار العملات الأجنبية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، على استقرار بعد أن تراجعت أسعار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

 
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9812 جنيهًا للشراء 16.1118 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7151 جنيهًا للشراء 17.8632 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7164 جنيهًا للشراء 20.8890 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2857 جنيهًا للشراء 16.4205 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.5827 جنيهًا للشراء 14.7046 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2591 جنيهًا للشراء 4.2944 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.6424 جنيهًا للشراء 53.0902 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3504 جنيهًا للشراء 4.3868 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2828 جنيهًا للشراء 2.3020 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

15.9812

16.113218

يورو

17.7151

17.8632

جنيه إسترليني

20.7164

20.8890

فرنك سويسري

16.2857

16.4205

100 ين ياباني

14.5827

14.7046

ريال سعودي

4.2591

4.2944

دينار كويتي

52.6424

53.0902

درهم اماراتي

4.3504

4.3868

اليوان الصيني

2.2828

2.3020

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الكلمات المفتاحية

سعر الدولار سعر الجنيه الاسترليني البنك المركزي اسعار العملات لحظة بلحظة اسعار الدولار أسعار العملات الأجنبية

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