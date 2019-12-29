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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 29-12-2019
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم
استهلت أسعار العملات الأجنبية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، على استقرار بعد أن تراجعت أسعار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9812 جنيهًا للشراء 16.1118 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7151 جنيهًا للشراء 17.8632 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7164 جنيهًا للشراء 20.8890 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2857 جنيهًا للشراء 16.4205 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.5827 جنيهًا للشراء 14.7046 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2591 جنيهًا للشراء 4.2944 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.6424 جنيهًا للشراء 53.0902 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3504 جنيهًا للشراء 4.3868 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2828 جنيهًا للشراء 2.3020 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9812
|
16.113218
|
يورو
|
17.7151
|
17.8632
|
جنيه إسترليني
|
20.7164
|
20.8890
|
فرنك سويسري
|
16.2857
|
16.4205
|
100 ين ياباني
|
14.5827
|
14.7046
|
ريال سعودي
|
4.2591
|
4.2944
|
دينار كويتي
|
52.6424
|
53.0902
|
درهم اماراتي
|
4.3504
|
4.3868
|
اليوان الصيني
|
2.2828
|
2.3020
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