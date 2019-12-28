أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2019.. والمعدن الأصفر يستعد لاستقبال العام الجديد

أسعار الذهب اليوم





مع إغلاق البورصة الدولية للمعادن النفيسة في عطلتها الأسبوعية استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، ويقترب سعر الذهب من تحقيق أعلي أداء منذ 2010 في معدلات النمو، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 584.82 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.30 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.75 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,458 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة



