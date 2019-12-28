الصحة تكشف حصيلة ضحايا حادث تصادم بورسعيد حتى الآن



وقدم "أبو هاشم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، التعازي إلى أسر ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء للمصابين، مشيرا إلى أن غرفة الطوارىء تلقت في تمام الرابعة عصرا إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق "بورسعيد دمياط" فتم على الفور رفع حالة الطوارىء.



وقال إن سيارات الإسعاف تحركت على الفور إلى مكان الحادث، حيث أسفر الحادث عن 23 حالة وفاة، و7 مصابين، حالة منهم خرجت من المستشفى، و6 حالات مازلت تتلقى العلاج، وحالتهم ما بين متوسطة وغير مستقرة.



كشف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم طريق "بورسعيد – دمياط".