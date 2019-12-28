نجل النقراشي: اغتيال الإخوان لوالدي كان خدمة للإنجليز

قال الدكتور هاني النقراشي، نجل محمود فهمي النقراشي، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن اغتيال والده على يد جماعة الإخوان المسلمين كان خدمة للإنجليز، مشيرا إلى أن الإنجليز كانوا المستفيدين من مقتل والده.



وأضاف "النقراشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "كل يوم المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت أنه كان يبلغ من العمر 13 عاما عندما تم اغتيال والده، كاشفًا أن "النقراشي" تلقى معلومات حول محاولة التنظيم السري للإخوان اغتياله.



وأوضح أن والدته أخبرته أن البوليس عرض على النقراشي ارتداء قميص واقي ولكنه رفض، لافتا إلى أن الإخوان كانوا يخططون لتفجير السينمات باعتبارها كفر وبعيدة عن الإسلام.



