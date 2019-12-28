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بعد تخطي بلاتينيوم.. فرص الأهلي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:27 م
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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انتزع فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

سجل أهداف الأهلي في مباراة اليوم اللاعب وليد سليمان، حيث أحرز الهدف الأول من رأسية قوية بالدقيقة 8 بعد كرة عرضية من زميله علي معلول، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 69 من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب أحمد الشيخ بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوزه على بلاتينيوم:

1- النجم الساحلي التونسي – 6 نقاط
2- الأهلي المصري – 6 نقاط
3- الهلال السوداني – 6 نقاط
4- بلاتينيوم ستارز – بدون نقاط

المباريات المتبقية للأهلي في المجموعة:
يتبقي للأهلي 3 مباريات في المجموعة، حيث يخرج لملاقاة فريق بلاتينيوم ستارز في زيمبابوي بالجولة الرابعة، ثم يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي بالجولة الخامسة، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قوية ضد فريق الهلال السوداني على ملعب الأخير في العاصمة السودانية "الخرطوم".

كيف يتأهل الأهلي لدور الثمانية في دوري الأبطال؟

- 15 نقطة:
الفوز في المباريات الثلاث المتبقية بالمجموعة وحصد 9 نقاط والوصول لـ 15 نقطة يمنح الأهلي تذكرة التأهل لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية دون النظر لباق نتائج الأندية الأخري بالمجموعة.

- 13 نقطة:
فوز الأهلي على بلاتينيوم ستارز والهلال السوداني والتعادل مع النجم الساحلي وحصوله على 7 نقاط يرفع رصيده لـ 13 نقطة، ويستطيع التأهل لدور الثمانية مباشرة ايضًا، خاصة وأن النجم الوحيد الذي سيكون قادر على الوصول لنفس رصيده، بينما سيكون أقصي رصيد يمكن للهلال الوصول له هو 12 نقطة فقط.

- 12 نقطة:
تحقيق الأهلي انتصارين على بلاتينيوم ستارز والهلال السوداني، والخسارة أمام النجم الساحلي، وحصد 6 نقاط فقط ووصول رصيده لـ 12 نقطة، يصعد به ايضًا لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية، خاصة وأن بطل تونس سيكون الفريق الوحيد القادر على تجاوز هذا الرصيد، بينما سيكون أقصي رصيد للهلال 12 نقطة ايضًا وهنا يصعد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة، إذا لم يتعثر الفريق السوداني في أي مباراة أخري.

- 11 نقطة:
فوز الأهلي على بلاتينيوم ستارز وتعادله مع الهلال السوداني والنجم الساحلي وحصد 5 نقاط يرفع رصيده إلي 11 نقطة، وفي هذه الحالة يمكنه التأهل لدور الثمانية الإفريقية، بشرط خسارة أو تعادل بطل السودان في واحدة من مباراتيه أمام النجم أو بلاتينيوم ستارز.

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