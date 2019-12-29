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وائل الإبراشي: السيسي يسعى لتوفير الأمن والأمان للمواطنين

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:45 ص
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وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
داليا الحسين
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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء المهندس مصطفى ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والبترول والعدل، بالإضافة إلى رئيس المخابرات ومحافظ البنك المركزي قائلًا: "هذا الاجتماع يدل على أنه بحث قضايا متعلقة بالأمن القومي المصري، والأمن الداخلي".

وأضاف " الإبراشي"، من خلال برنامج " كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، مساء السبت، أن وجود وزير الداخلية في هذا الاجتماع يؤكد أن الغرض من الاجتماع توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وأوضح " الإبراشي"، أن الاجتماع ناقش قضية سد النهضة والأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطنين والأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه ناقش جميع القضايا الحيوية.
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