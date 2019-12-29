وائل الإبراشي: السيسي يسعى لتوفير الأمن والأمان للمواطنين



وأضاف " الإبراشي"، من خلال برنامج " كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، مساء السبت، أن وجود وزير الداخلية في هذا الاجتماع يؤكد أن الغرض من الاجتماع توفير الأمن والأمان للمواطنين.



وأوضح " الإبراشي"، أن الاجتماع ناقش قضية سد النهضة والأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطنين والأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه ناقش جميع القضايا الحيوية.



علق الإعلامي وائل الإبراشي، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء المهندس مصطفى ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والبترول والعدل، بالإضافة إلى رئيس المخابرات ومحافظ البنك المركزي قائلًا: "هذا الاجتماع يدل على أنه بحث قضايا متعلقة بالأمن القومي المصري، والأمن الداخلي".