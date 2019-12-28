غلق معمل غير مرخص في حملة مسائية بالشرقية.. (صور)

شن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، حملة مسائية مكبرة للمرور علي المنشأت الطبية غير الحكومية "الخاصة" يرافقه فريق من مفتشي إدارة العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، والمعامل بمديرية الشئون الصحية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل طبيه خاص بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، ويحتوي علي كيماويات منتهية الصلاحية، وأكياس دم وبلازما محفوظة بثلاجة عادية غير معدة لحفظ الدم ومشتقاته، وتم تحريز هذه الكميات، وامتنع المتواجد بالمعمل عن التوقيع على محضر الضبط مما تم استدعاء الشرطة التي حضرت علي الفور، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم تشميع المعمل.



من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الجهود والحملات المكثفة لمختلف الإدارات الرقابية بمديرية الشئون الصحية علي جميع المنشآت بالمحافظة حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع المفتشين، ورجال الشرطة علي المجهود المبذول لصالح المواطنيين بمحافظة الشرقية.