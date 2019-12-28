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بعد هزيمة نجوم الراقي.. ملخص مباراة الشباب والأهلي اليوم وترتيب الدوري السعودي للمحترفين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:25 م
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الأهلي والهلال
الأهلي والهلال
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تمكن نادي الشباب من الفوز علي أهلي جدة في المباراة القوية التي جمعتهم اليوم الموافق 12 ديسمبر 2019 بهدف نظيف، وذلك بالجولة الـ 13 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة الشباب والأهلي
سجل أسبريا لاعب نادي الشباب هدفه الفارق في المباراة فى شباك الأهلي في الدقيقة الـ 28 من عمر الشوط الأول بعد بعد تمريرة فهد غازي له ليمزق شباك الحارس المسيليم.

وتقدم لاعبي النادي الأهلي في هجمات قوية علي فريق الشباب، لكن تصدي لها مدافعي الفريق ليحافظوا على التقدم في الشوط الثاني.

وبعد الفوز والتقدم الذي حققه نادي الشباب تمكن من رفع رصيده لـ 18 نقطة وبذلك يكون في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وفي الجانب الآخر، وبعد هزيمة الأهلي اليوم على يد لاعبي الشباب يبقى في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

1- النصر 29 نقطة.
2- الوحدة 24 نقطة.
3- الأهلي 23 نقطة.
4- أبها 23 نقطة.
5- الرائد 23 نقطة.
6- التعاون 22 نقطة.
7- الهلال 21 نقطة.
8- الفيصلي 20 نقطة.
9- الشباب 18 نقطة.
10- الإتفاق 16 نقطة.
11- الفيحاء 16 نقطة.
12- الحزم 15 نقطة.
13- الاتحاد 13 نقطة.
14- الفتح 9 نقطة.
15- العدالة 8 نقطة.
16- ضمك 7 نقطة.
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