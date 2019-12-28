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عمرو أديب: "دا الكابوس اللي بخاف منه"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:21 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لظهور إرهابيين سوريين نقلتهم تركيا لطرابلس.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن وجود مثل هذه العناصر ستزيد الفترة القادمة، مستبعدا أن يرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جيش تركي إلى ليبيا، حيث قد يرسل خبراء، أو مساعدين فقط.

وقال إنه لو أرسل أردوغان جيش تركي إلى ليبيا، فليبيا ستكون فيتنام تركيا، منوها بأن تكرار المشهد السوري في دول عربية أخرى أكثر شىء يخفيه، وبمثابة كابوس، مضيفا: "الخطة الموجودة إن سيناء تكون مع فرقة، وإسكندرية مع فرقة، وأسوان مع فرقة.. ده رعبي".

ونوه بأنه مهما كان خلافك مع القيادة السياسية يجب أن تفكر في تلك المخططات، معربا عن سعادته لإعلان عدد من المعارضين المصريين أمثال هيثم الحريري، تأييدهم للرأي المصري في الوضع الليبي.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا عمرو أديب توك شو أردوغان

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