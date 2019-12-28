زوج خالة شهيد الإنسانية: "كان حلم وضاع في ثانية"

عقب سعد نعيم، زوج خالة شهيد الإنسانية مينا رضا، على واقعة مصرعه دهسا تحت عجلات قطار المترو في محطة غمرة، أثناء مطاردته لصا خطف حقيبة من سيدة في المحطة، قائلاً: "والدا الشهيد مينا رضا في حالة انهيار كامل".



وقال "نعيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc" إن عمر مينا لا يتجاوز الـ21عامًا، وكان أمل والديه في هذه الدنيا، معقبًا: "إحنا عايزين حق مينا، كان استثمار أبوه وأمه، ولكنه كان عبارة عن حلم وضاع في ثانية".



وقررت النيابة العامة بالقاهرة حبس "لص" 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار المترو في محطة غمرة أثناء مطاردته له بعد خطف حقيبة من سيدة في المحطة، أثناء وقوفها أمام شباك التذاكر، وطلبت النيابة تفريغ الكاميرات التي سجلت الحادث بالكامل كما استدعت صاحبة "الحقيبة" و4 من شهود العيان للاستماع للأقوالهم، وطلبت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وقال مصدر أمني، إن المجني عليه يدعى مينا رضا، شاهد لصا وهو يخطف حقيبة من سيدة أمام شباك التذاكر بمحطة مترو غمرة، فانطلق مسرعا لملاحقته وإعادة حقيبة السيدة التي ارتفع صوتها بالصراخ والاستغاثة.



وأضاف المصدر أن مينا حاول الإمساك باللص الذي راوغه بالقرب من الرصيف فاختلت قدمي المجني عليه وسقط على القضبان أثناء عبور القطار، الذي دهسه فلقى مصرعه في الحال.