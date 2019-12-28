أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"الهدف الأساسي من اللقاء تحقق والمباراة تصعبت علينا عقب ١٥ دقيقة".

وأضاف :"لكن في النهاية نجحنا في حصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز الذي استهدفناه".

وعن إصابة سعد سمير وأجاي قال :" إصابة سعد سمير ستكون أصعب من أجاي وخشينا على أجاي بعد شعوره بألام في الركبة، وفضلنا خروجه خوفاًا من تفاقم الإصابة مشيرًا إلى أنه لم أحصل فرصة فترة الإعداد في بداية الموسم".

وواصل :"لا أرى كثرة إصابات ولكن هي نتيجة سوء حظ، فهو أمر طبيعي جدًا وأنا أراه كذلك".

وحول مسلسل إهدار الفرص :"لا يهمني من يسجل الأهداف وتعمل بشكل جماعي ولا يهمني من يسجل الهدف".

وزاد :"لا تعليق على قرار الحكم، في ركلة الجزاء طالما أنه احتسبها، مشيرًا إلى أن ركلات الجزاء يتم من خلال اللاعبين الثلاثة الذين تم الاتفاق عليهم ويتم ذلك من خلال جاهزيتهم على ملعب اللقاء".

وأوضح :"أملك لاعبين جيدين وقادرون على تعويض أي خسارة ولست قلقًا في المباريات المقبلة من كثرة الإصابات".

وأتم حديثه :"لا يوجد أي مشكلة في طقس زيمبابوي ودرجة الحرارة ستساعدنا على تقديم مباراة جيدة هناك".