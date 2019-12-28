مدرب بلاتينيوم: قلة الخبرة سبب الهزيمة أمام الأهلي ولاتزال أمامنا فرصة للتأهل





أبدى ليزوي سويسوي المدير الفني لبلاتينيوم الزيمبابوي حزنه عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة للغاية ولكن ينقصنا قلة الخبرة نتيجة رحيل اللاعبين وهو ما أثر على أداء الفريق في المباراة".





وأضاف :"أهنئ النادي الأهلي على الفوز،. والفريق لا يزال أمامه فرصة للصعود إلى الدور المقبل".





وتابع :"سنطوي صفحة مباراة اليوم والخسارة وسنبدأ في التركيز على مباراة العودة في زيمبابوي".





وزاد :"أمامنا فرصة ثانية في حال تحقيق الفوز، ونعمل على جاهزية اللاعبين للمباراتين المقبلتين".



