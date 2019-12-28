أديب عن اجتماع السيسي اليوم: "شكله مجلس حرب"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كل الموضوعات في الاجتماع كانت حساسة، مضيفا: "كل موضوع يقول للتاني قوم وأنا أقعد مطرحك.. شكل القيادة السياسية كانت بتاخد التمام".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الاجتماع استهدف الاطمئنان على الوضع بصورة عامة، وحضره شخصيات هامة.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماع مهم اليوم، تناول الأمن والأمان في مصر، وسد النهضة، والملف الليبي، والاستثمار في مصر، معقبا: "شكله كده مجلس حرب.. أنا مشفتش التجميعة دي من مدة".