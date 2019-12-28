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أهداف مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:09 م
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الاهلي
الاهلي
محمد مرعي
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حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قدم لاعبو الأهلي أداءً متميزًا في لقاء اليوم، ونجحوا في إحكام السيطرة على مجريات اللعب، حيث تمكن وليد سليمان لاعب الأهلي من تسجيل هدف المبادرة في الدقيقة الثامنة من أحداث الشوط الأول، قبل أن يعود مجددًا للتسجيل في الدقيقة 70 من أحداث المباراة من ركلة جزاء، حصل عليها الأهلي بعد عرقلة أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة، بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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