الأوبرا تستقبل العام الجديد بـ5 حفلات في القاهرة والإسكندرية ودمنهور

تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، العام الميلادي الجديد 2020 بخمسة حفلات تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وتبدأ جميعها في الثامنة مساء.





قال رئيس الأوبرا إن العروض هذه الليلة تضم ألوان مختلفة من الفنون تعبر عن الثراء الإبداعي في المجتمع حيث يحتضن المسرح الكبير حفلاً لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة السوبرانو الفرنسية ماريا بيير مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا ويتضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية والفالسات الاحتفالية منها افتتاحية سلاح الفرسان - إفتتاحية شاعر وفلاح لـ فون زوبا، التشاردش من ريتر بازمان - بولكا سريعة " تحية للمجر " - بولكا تحت الرعد والبرق - فالس ورود من الجنوب - فالس أصوات الربيع لـ يوهان شتراوس الثاني ، بولكا الثرثار لـ جوزيف شتراوس ، محطة قطار كوبنهاجن لـ هانز كريستيان لومبي وغيرها ، ويقدم هذا الحفل مرة اخرى فى اليوم التالى على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية".





وعلى مسرح الجمهورية يقدم فريق جلاس اونيون مجموعة من أغاني فريق البيتلز الإنجليزي الذي ظهر خلال فترة الستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضى وانتشرت في أرجاء العالم محققة شعبية جارفة، كما تقدم المطربة رحاب عمر وفرقتها مختارات من أعمال زمن الفن الجميل على مسرح معهد الموسيقى العربية .

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، يتغني فريق على مر الأ جيال الذي يضم مجموعة من النجوم الشابة الواعدة في عالم الفن هم ياسر سعيد، محمد متولى، محمد الخولى بعدد من من روائع الموسيقى العربية ، اما على مسرح اوبرا دمنهور يقدم المطرب احمد ناصر وفرقته مجموعة من الأغاني التراثية والمعاصرة .





وأكد رئيس الأوبرا أن شباك حجز تذاكر حفلات ليلة العام الجديد يشهد اقبالاً جماهيرياً كبيراً من متذوقي الفنون الجادة المصريين والعرب والأجانب اللذين يحرصون دائماً على الاحتفال بهذه المناسبة في الأوبرا .



