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أخبار الأهلي اليوم: جماهير الأحمر تُحرج الخطيب.. اشتباه في إصابة نجم الفريق بوتر أكيلس.. أزمة بين الأهلي وفتحي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:01 م
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أخبار الأهلي اليوم
أخبار الأهلي اليوم
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي العديد من الأخبار والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، أبرزها اشتباه إصابة نجم الفريق بقطع في وتر اكيليس، خلال مباراة الفريق ضد بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت:-

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم

1- الأهلي يصعق بلاتينيوم ستارز بثنائية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا:

تغلب فريق الأهلي على ضيفه بلاتينيوم ستارز بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت ثنائية الأهلي عن طريق اللاعب وليد سليمان في الدقيقة 8، 69 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي لـ 6 نقاط ويتساوي مع الهلال والنجم الساحلي التونسي في صدارة المجموعة، بينما بقي بلاتينيوم ستارز بدون رصيد في مؤخرة الترتيب.

2- اشتباه في إصابة نجم الأهلي بقطع في وتر اكيليس:

تعرض سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

واضطر مدافع الأهلي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ١٢ بعد إصابته في وسط الملعب دون تدخل من أحد.

وتداولت أخبار بتعرض مدافع الأهلي للإصابة في وتر إكيليس وهو ما سيتم التأكد منه لاحقًا.

نشرة أخبار الأهلي اليوم السبت 28 / 12

3- الكشف عن حجم إصابة جونيور أجايي أمام الأهلي:

تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واضطر اللاعب النيجيري لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٢٠ ليحل زميله حسين الشحات بديلا له.

واشتكى أجاي من الإصابة في العضلة الخلفية التي أجبرته على مغادرة ملعب المباراة.

4- جماهير الأهلي تنسحب من مباراة بلاتينيوم.. وتعود مجددًا بالدقيقة 57

قررت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات الثالثة شمال الانسحاب من مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

وحاء قرر الجمهور بمغادرة المدرجات في الدقيقة ٤٠ معترضًا على بعض الأمور الخاصة بتنظيم المباراة في المدرجات.

وعادت الجماهير للمدرجات مجددًا في بداية الشوط الثاني، وعادت لتشجيع الفريق بقوة بالدقيقة 63 من زمن اللقاء.

أبرز أخبار النادي الأهلي

5- جمهور الأهلي يحرج "الخطيب" بـ 3 رسائل نارية:

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد السلام عدة رسائل إلى مجلس إدارة النادي الأحمر، قبل مواجهة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

وهتفت الجماهير خلال تواجدها في المدرجات :"النادي الأهلي كبير .. الكورة للجماهير ، يا خطيب اسمعنا النادي الأهلي بتاعنا، حسن يا حمدي قول للخطيب النادي الأهلي أكبر لاعيب، لو مش قدها سيبها وغور ... النادي الأهلي أحسن جمهور".

كما هتفت الجماهير :"افهم بقى يا عم .. جمهور الأهلي أهم، الإدارة مسئولية مش بس كرسي وشمسية".

ويواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بعد قليل في إطار مباريات الجول الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- أزمة بين أحمد فتحي والأهلي:

نشب خلاف بين أحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإدارة القلعة الحمراء قبل تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير المقبل.

ويرغب النادي الأهلي في تجديد عقد أحمد فتحي مع الرباعي الكبار شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان عقب مباراة بلاتينيوم ستارز مساء اليوم السبت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسود خلاف بين أحمد فتحي وإدارة الأهلي بخصوص مبلغ 5 مليون جنيه إضافية يرغب اللاعب في الحصول عليه ضمن العقد الجديد مع القلعة الحمراء تعويض له عن القيمة المالية عن الموسم الثاني له في عقده الحالي مع الأهلي.

ولم يحصل اللاعب سوى علي 5 ملايين جنيه فقط في الموسم الثاني – الحالي- مع الأهلي، مما دفع اللاعب بترضيته في العقد الجديد وإضافة المبلغ عند التوقيع على عقده الجديد مع النادي الأحمر في الأيام القادمة في الجلسة المنتظرة عقب مباراة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.
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