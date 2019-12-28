دوري أبطال أفريقيا .. الوداد البيضاوي يستعيد توازنه بفوز صعب على بيترو أتليتيكو

حقق نادي الوداد البيضاوي المغربي فوزه الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على حساب بيترو أتليتيكو الأنجولي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.





انتهى الشوط الأول لمصلحة الوداد بهدف دون رد، سجله المهاجم المغربي الدولي أيوب الكعبي في الدقيقة 29، وسط سيطرة تامة على مجريات الأمور من قبل لاعبي المدرب زوران مانولوفيتش.





في الشوط الثاني، تراجع آداء الوداد نسبياً، ما سمح للضيف الأنجولي بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 عبر اللاعب توني، بمساعدة زميله جوب.





انتظر الوداد حتى الدقيقة 79، ليضيف الهدف الثاني عبر أيوب الكعبي بمساعدة زميله بدر جادارين، ليعزز لاعب بيترو أتليتيكو ويلسون تقدم وداد الأمة بالهدف الثالث ضد مرماه في الدقيقة 84، ثم أمضي الكعبي على الهاتريك من علامة الجزاء في الدقيقة 93.





بهذه النتيجة يرتفع رصيد الوداد للنقطة 5 في المركز الثاني، خلف صن داونز المتصدر برصيد سبع نقاط، وأمام إتحاد العاصمة صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتجمد رصيد بيترو عند نقطة واحدة في ذيل المجموعة.





بدأ الوداد المباراة بالتشكيل التالي

رضا تيجناوتي

بدر جادارين - محمد النهيري - حمزة عسرير - عبداللطيف نصير

إسماعيل الحداد - يحيى جبران - إبراهيم النقاش -بادي اواك - وليد الكارتي

أيوب الكعبي