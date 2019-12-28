اسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2019 في لبنان
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت 28-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 35.426 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
اسعار الذهب عيار 24
|
47.46$
|
71.812
|
سعر الذهب عيار 22
|
43.51$
|
64.948
|
اسعار الذهب عيار 21
|
41.53$
|
61.996
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.60$
|
53.139
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.69$
|
41.330
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.73$
|
35.426
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.476$
|
2.203.471
|
اسعار جنيه الذهب
|
332.25$
|
495.971
|
اسعار كيلو الذهب
|
47.463$
|
71.851.290
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
27
ديسمبر
|
41.552
|
53.424
|
62.329
|
71.231
|
26
ديسمبر
|
41.317
|
53.122
|
61.977
|
70.829
|
25
ديسمبر
|
41.457
|
53.544
|
62.186
|
71.069
|
24
ديسمبر
|
42.457
|
54.404
|
62.352
|
72.069
|
23
ديسمبر
|
42.112
|
54.145
|
62.394
|
72.258