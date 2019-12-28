live: الأسطورة لايف مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الثاني ماتش يوتيوب يلا شوت Yalla shoot الهدف الثاني الآن

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مشاهدة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر،الجدير بالذكر أن نادي الأهلي قد حقق ثلاثة نقاط فقط في أول مباراتين حتى الآن، خسر الأهلي من النجم 1-0 في ملعب تونس، وحقق فوز بهدفين مقابل هدف على الهلال السوداني في الجولة ، الاسطورة لايف رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر.





كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر،يسعي النادي الأهلي يرفع رصيده إلى ستة نقاط خلال مباراة اليوم وإستغلال صدام النجم مع الهلال وخطف الصدارة بينما فريق بلاتينيوم لم يحقق أي نقاط حتى الآن، خسر في الجولة الأولى من الهلال السوداني وفي الجولة الثانية من النجم التونسي، يلا شوت الجديد مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر.





كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر،مجموعة الأهلي صعبة حتى الآن والمنافسة بين الأهلي والنجم والهلال على مركزين فقط للتأهل للدور المقبل ،سيستمر رينيه فايلر مدرب الأهلي في الإعتماد على أحمد الشيخ في التشكيل الأساسي بعد تألقه أمام الإتحاد السكندري في المباراة السابقة في الدوري المصري،الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر.









القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبلاتينيوم

ستكون مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم على إستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام ،المباراة منقولة عبر بي ان سبورت 1 المشفرة، المباراة ستكون بتعليق التونسي عصام الشوالي ، المباراة ليست مذاعة عبر قناة تايم سبورت الفضائية ،كما أن المباراة ستنطلق الساعة التاسعة بتوقيت مصر، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.





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