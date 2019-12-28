Advertisements
Advertisements
Advertisements

live: الأسطورة لايف مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الثاني ماتش يوتيوب يلا شوت Yalla shoot الهدف الثاني الآن

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:24 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
Advertisements
الأسطورة لايف مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yalla shoot الشوط الاول كورة اون لاين يلا شوت حصري ،يصطدم نادي الأهلي مع فريق بلاتينيوم اليوم في دوري أبطال أفريقيا، مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستكون في الجولة 3 من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر.

مشاهدة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر،الجدير بالذكر أن نادي الأهلي قد حقق ثلاثة نقاط فقط في أول مباراتين حتى الآن، خسر الأهلي من النجم 1-0 في ملعب تونس، وحقق فوز بهدفين مقابل هدف على الهلال السوداني في الجولة ، الاسطورة لايف رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر،يسعي النادي الأهلي يرفع رصيده إلى ستة نقاط خلال مباراة اليوم وإستغلال صدام النجم مع الهلال وخطف الصدارة بينما فريق بلاتينيوم لم يحقق أي نقاط حتى الآن، خسر في الجولة الأولى من الهلال السوداني وفي الجولة الثانية من النجم التونسي، يلا شوت الجديد مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر،مجموعة الأهلي صعبة حتى الآن والمنافسة بين الأهلي والنجم والهلال على مركزين فقط للتأهل للدور المقبل ،سيستمر رينيه فايلر مدرب الأهلي في الإعتماد على أحمد الشيخ في التشكيل الأساسي بعد تألقه أمام الإتحاد السكندري في المباراة السابقة في الدوري المصري،الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر.

 

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبلاتينيوم
ستكون مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم على إستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام ،المباراة منقولة عبر بي ان سبورت 1 المشفرة، المباراة ستكون بتعليق التونسي عصام الشوالي ، المباراة ليست مذاعة عبر قناة تايم سبورت الفضائية ،كما أن المباراة ستنطلق الساعة التاسعة بتوقيت مصر، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول


مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم , بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم , مباراة الاهلي بث مباشر , الاهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر.

Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي لايف Watch Live| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت HD

منذ أقل من ساعتين

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش الاهلي YALLA SHOOT PLUS

منذ ساعتين

يالا شوت| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. Watch Live

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعتين

تغطية حية يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جودة عالية

منذ ساعة و 25 دقيقة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ أقل من ساعة

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر al ahly vs fc platinum live stream

منذ ساعة و 12 دقيقة

يلا شوت Ahly الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot أفريقيا يا أهلي

منذ ساعة و نصف

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot حصري هدف أزارو now

منذ أقل من ساعتين

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ ساعتين

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ ساعتين و 17 دقيقة

يلا شوت مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot رابط ماتش في دوري أمم إفريقيا.. يلا شوت مباشر

منذ ساعة و 9 دقيقة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:50 م

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت

يلا شوت Ahly الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot أفريقيا يا أهلي

09:02 م

الأهلي لايف Watch Live| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت HD

08:55 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش الاهلي YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status