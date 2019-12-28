Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2019 في الإمارات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2019 "، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2019 في الإمارات

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 174.57درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2019 في الإمارات


 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

اسعار الذهب عيار 24

46.81$

174.57

سعر الذهب عيار 22

42.91$

160.03

اسعار الذهب عيار 21

40.96$

152.76

اسعار الذهب عيار 18

35.11$

130.93

سعر الذهب عيار 14

27.31$

101.84

سعر الذهب عيار 12

23.41$

87.29

اسعار أوقية الذهب

1.456$

5.429

اسعار جنيه الذهب

327.70$

1.222

اسعار كيلو الذهب

46.814$

174.575

 

 

 

 

 

 

  اسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2019 في الإمارات

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات



عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

23 ديسمبر

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

22 ديسمبر

100.85

129.67

151.29

158.49

172.89

21 ديسمبر

101.01

129.87

151.51

158.73

173.16

20 ديسمبر

102.69

132.03

154.03

161.36

176.03

19 ديسمبر

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى الامارات سعر الذهب في الامارات الدهب فى الامارات اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى الامارات اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى الامارات اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

يلا شوت Ahly الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot أفريقيا يا أهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي لايف Watch Live| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت HD

منذ أقل من ساعتين

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش الاهلي YALLA SHOOT PLUS

منذ ساعتين

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot حصري هدف أزارو now

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ أقل من ساعة

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 5 ساعات

يالا شوت| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. Watch Live

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ ساعتين

يلا شوت مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot رابط ماتش في دوري أمم إفريقيا.. يلا شوت مباشر

منذ ساعة و 11 دقيقة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ ساعتين

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر al ahly vs fc platinum live stream

منذ ساعة و 14 دقيقة

تغطية حية يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جودة عالية

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم السبت 5-10-2019 في الإمارات

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الإمارات

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الإمارات

اسعار الذهب اليوم الجمعة 6-12-2019 في الإمارات

اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019 في الإمارات

اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 في الإمارات

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:50 م

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت

يلا شوت Ahly الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot أفريقيا يا أهلي

09:02 م

الأهلي لايف Watch Live| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت HD

08:55 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش الاهلي YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status