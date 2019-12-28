الشوط الثانى يلا شوت مباراة الأهلي ضد بلاتينوم بث مباشرYalla shoot رابط ماتش الأهلي كورة اون لاين ماتش AHLY Vs PLATINUM
تابع بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم
ستارز بطل زيمبابوي اليوم السبتYALLA SHOOT رابط مباشر
مشاهدة مباراة وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي
والأهلي اليوم YALLA KORA , تابع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي
في بطولة دوري أبطال أفريقيا يلا كورة، متابعة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل
زيمبابوي دوري أبطال أفريقيا يلاشوت موبي كورة جول لايف، بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم
ستارز بطل زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس بين ماتش سرعة عالية دون تقطيع.
ويشهد ملعب السلام مواجهة من العيار الثقيل
بين فريقي الأهلي KORA STAR بقيادة مدربه السويسري رينيه
فايلر ونادي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في مواجهة صعبة في المجموعة الثانية من
دوري أبطال أفريقيا.
تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء
مباشرة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات
المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.
ويستضيف النادي الأهلي فريق وبلاتينيوم
ستارز بطل زيمبابوي LIVE7HD في قمة أفريقية منتظرة بملعب
السلام لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بلاتينيوم
ستارز بطل زيمبابوي
تابع على الهواء مباشرة مباراة الهلال والأهلي
في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر
KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.
وومن المتوقع أن يخوض رينيه فايلر المباراة
بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – سعد
سمير – علي معلول
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج –
محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: أحمد الشيخ – حسين الشحات –
جونيو أجايي
موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل
زيمبابوي والقنوات الناقلة
يمكنكم متابعة مباراة الأهلي وبلاتينيوم
ستارز بطل زيمبابوي عبر موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL
LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر
جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN
CONNECT على الهواء مباشرة.
وتنطلق المباراة اليوم السبت 28 ديسمبر
في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية،
الحادية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1
بتعليق عصام الشوالي.