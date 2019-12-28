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الشوط الثانى يلا شوت مباراة الأهلي ضد بلاتينوم بث مباشرYalla shoot رابط ماتش الأهلي كورة اون لاين ماتش AHLY Vs PLATINUM

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تابع بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي اليوم السبتYALLA SHOOT رابط مباشر

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ويشهد ملعب السلام مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي KORA STAR بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر ونادي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في مواجهة صعبة في المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء مباشرة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.

ويستضيف النادي الأهلي فريق وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي LIVE7HD في قمة أفريقية منتظرة بملعب السلام لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي

تابع على الهواء مباشرة مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.

وومن المتوقع أن يخوض رينيه فايلر المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – سعد سمير – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد الشيخ – حسين الشحات – جونيو أجايي

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي والقنوات الناقلة

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي عبر موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.

وتنطلق المباراة اليوم السبت 28 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

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