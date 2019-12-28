عودة جماهير الأهلي مجددًا بعد مغادرة المباراة أمام بلاتينيوم

عادت جماهير النادي الأهلي لمدرجات الثالثة شمال لمؤازرة الفريق الأحمر مجددًا أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.





وكانت الجماهير قد غادرت المدرجات في الدقيقة ٤٠ اعتراضًا على بعض الأمور داخل الاستاد لتعود في الدقيقة ٥٧ مجددًا





ويتقدم الأهلي على بلاتينيوم بهدف نظيف للاعبه وليد سليمان سجله في الشوط الأول.



