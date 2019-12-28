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مشاهدة مباراة الأهلي قناة مفتوحة| شاهد مباراة الأهلي بث مباشر| تغطية مباشرة مباراة الأهلي وبلاتينيوم يلا شوت حصري

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:11 م
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يستضيف اليوم السبت النادي الأهلي علي ملعبه ووسط جماهيره نظيره نادي بلاتينيوم الزمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا كورة بلس يلا شوت الأهلي وبلاتينيوم ، بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر.

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