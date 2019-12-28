مشاهدة مباراة الأهلي قناة مفتوحة| شاهد مباراة الأهلي بث مباشر| تغطية مباشرة مباراة الأهلي وبلاتينيوم يلا شوت حصري

يستضيف اليوم السبت النادي الأهلي علي ملعبه ووسط جماهيره نظيره نادي بلاتينيوم الزمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا كورة بلس يلا شوت الأهلي وبلاتينيوم ، بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر.





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