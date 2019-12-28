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بث مباشر الأهلي لايف| يلا شوت الأن مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر كورة لايف أون لاين يوتيوب Yalla-shoot

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:09 م
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الاهلي
الاهلي
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم، في قمة منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية، كورة لايف KORALIVE.

- بث مباشر بين ماتش لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الأهلي ضد بلاتينيوم ALahly live stream، حيث يعول الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم المغربي وليد أزارو، وحسين الشحات وجونيور أجايى ورمضان صبحي.

- بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم
كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم، المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات.

- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأحمر، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

- بث مباشر لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة مع المارد الأحمر في بطولة الدوري، وتلقى خسارة وحيدة أمام النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا.

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