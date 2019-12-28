الكشف عن حجم إصابة أجايي مع الأهلي أمام بلاتينيوم

تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واضطر اللاعب النيجيري لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٢٠ ليحل زميله حسين الشحات بديلا له.

واشتكى أجاي من الإصابة في العضلة الخلفية التي أجبرته على مغادرة ملعب المباراة.





ويتقدم الأهلي حاليا على بلاتينيوم بهدف نظيف سجله وليد سليمان في الشوط الأول من عمر المباراة.