live bein بث مباشر | مشاهدة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا تايم سبورت مجانا

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاتينيوم ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





- موعد مباراة الأهلي وبلاتينيو لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ALahly ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.





- كورة جول ALahly KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضد بلاتينيوم حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة تايم سبورت الأرضي، في قمة منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية.





- يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.



