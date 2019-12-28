"التطوير العقاري" يناشد المستثمرين بالتوجه نحو الصعيد

طالب أسر حمدي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، المستثمرين وخاصة في قطاع التطوير العقاري بالاستثمار في محافظات الصعيد، موضحًا أن هناك توجه من القيادة السياسية في الدولة على النهوض بمدن الصعيد، كما أن عددًا كبيرًا من أهالي محافظات الصعيد خاصة أسيوط وسوهاج وقنا لديهم الكثير من الأموال نظرًا لعملهم خارج البلاد خاصة في الخليج، ولكن لا يجدوا أي مجال من اجل استثمار أموالهم.



وأضاف "حمدي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أنه ليس هناك شركات تطوير عقاري في الصعيد بكثرة، وبالتالي فإن أي مستثمر سيتجه نحو الصعيد سيحقق أرباحًا عالية بشرط اختيار مكان المشروع وامكانياته، بأن يكون مكانه جيد وسعره مناسب.



وأشار عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن المستثمرين هناك لن يجدوا منافسة كثيرة من شركات عقارية أخرى، بعكس ما يحدث في القاهرة، فهناك شركات عقارية عديدة وهناك نهوض بقطاع العقارات ولكن المستشري يقوم بالمفاضلة بين 7 أو 8 شركات في آن واحد ويختار الأنسب له.



وتابع:" توجه الدولة للاستثمار العقاري في مدن الصعيد سينعش المنافسة والاقتصاد المصري، كما أن محافظات الصعيد ستذلل العقبات امام المستثمرين".

