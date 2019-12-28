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روسيا: القوات السورية صدت هجمات للإرهابيين في إدلب

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:00 م
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وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
الفجر
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أن "القوات السورية قامت بصد هجمات للإرهابيين في محافظة إدلب، وأوقعت نحو 30 قتيلاً في صفوفهم ولا خسائر بين القوات السورية".

وقال رئيس مركز المصارحة الروسي في سوريا اللواء يوري بورينكوف: إن مسلحين من تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، بدعم من "الجيش السوري الحر"، شنوا هجومين على مواقع القوات المسلحة السورية قرب بلدة جرجناز بمحافظة إدلب.

وأضاف اللواء بورينكوف، أن "كل هجوم نفذه نحو 50 من المسلحين مدعومين بـ 5 أو 6 شاحنات محملة بأسلحة ثقيلة".

وتمكنت وحدات الجيش السوري، من تفجير عربيتين مفخختين يقودهما انتحاريان على محور بلدتي جرجناز والتح بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مصدر ميداني: إن "وحدات الرصد والاستطلاع تمكنت من كشف عربة مفخخة على محور جرجناز حاولت الاقتراب من مواقع الجيش السوري، فتم استهدافها بصاروخ موجه، ما أدى إلى انفجارها ومقتل الانتحاري الذي يقودها".

وأضاف المصدر، أن المجموعات المسلحة حاولت إرسال عربة مفخخة ثانية باتجاه محور بلدة؛ حيث تم التعامل معها بصاروخ موجه أدى إلى تفجيرها، ومنعها من الوصول إلى هدفها.

كما لفت المصدر، إلى أنه "بالتزامن مع إرسال المفخختين، شن مسلحو جبهة النصرة وأجناد القوقاز هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش على محور بلدة جرجناز؛ حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أدت إلى إحباط الهجوم وإلحاق خسائر بالأرواح والعتاد بصفوف التنظيمات الإرهابية، فيما يستمر القصف المدفعي والصاروخي الكثيف بدك مواقع المسلحين في المنطقة، مؤكداً على عدم حدوث أي تغير بخارطة السيطرة".

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الكلمات المفتاحية

هجمات الإرهابيين روسيا القوات السورية الإرهاب إدلب

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